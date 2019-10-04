Bıçakladığı kız arkadaşının tedavi gördüğü hastane yakınında yakalandı

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sena K., Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda 10 bıçak yarası tespit edilen Sena K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi 'nde meydana geldi. İsmail H.Ş. ile kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen kız arkadaşı Sena K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail H.Ş., kız arkadaşını bıçakladı. Kavgayı ayırmak isteyen kişiyi de darbeden şüpheli, kaçtı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde İsmail H.Ş. (50), kendisinden ayrılmak istediği için tartıştığı kız arkadaşı Sena K.'yi (33), 10 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Kaçan şüpheli olaydan sonra genç kızın tedavi gördüğü hastane yakınında polis tarafından yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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