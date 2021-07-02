Üye Girişi
Bıçakladığı kocasını kurtarmaya çalıştı - Son Dakika

Bıçakladığı kocasını kurtarmaya çalıştı

02.07.2021 09:48

Bıçakladığı kocasını kurtarmaya çalıştı Adana'da rezidansta kocasını bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı Olayın kıskançlıktan kaynaklandığı, kadının kocasını kazara bıçakladığı, yaralandıktan sonra tampon yapıp onu kurtarmaya çalıştığı ve sağlık görevlilerini aradığı ortaya çıktı...

Bıçakladığı kocasını kurtarmaya çalıştı

Adana'da rezidansta kocasını bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

Olayın kıskançlıktan kaynaklandığı, kadının kocasını kazara bıçakladığı, yaralandıktan sonra tampon yapıp onu kurtarmaya çalıştığı ve sağlık görevlilerini aradığı ortaya çıktı

ADANA - Adana'da rezidansta tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı. Olayın kıskançlıktan kaynaklandığı, kadının kocasını kazara bıçakladığı, yaralandıktan sonra tampon yapıp onu kurtarmaya çalıştığı ve sağlık görevlilerini aradığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay 30 Haziran Çarşamba günü merkez Çukurova ilçesi, Yurt Mahallesinde lüks bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, geri dönüşüm işi yapan Okan Erdeve sabah saatlerinde eşi İzel Erdeve'yle kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. İzel Erdeve, kocasını göğsünden bıçakla yaraladı. Genç kadın, 112 acil ekiplerine haber verdi. Okan Erdeve, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzel Erdeve, eşini öldürdüğü iddiasıyla Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyete götürülen İzel Erdeve, sorgusunda olay anını anlattı. Kocasının kendisini telefondan sosyal medyada çok vakit geçirdiği için birisiyle konuştuğunu zannederek kıskandığını söyleyen Erdeve, "Telefonumla sosyal medyaya girdiğim için sürekli tartışıyorduk. Bana 'Sen birisiyle konuşuyorsun' diyerek beni darp ediyordu. Olay günü de kahvaltı yapacaktık ama sabah yine kahvaltı hazırlarken ben telefona bakıyordum bu nedenle kıskanıp tartışma çıkardı. Bana 'neden sosyal medyaya giriyorsun' dedi. Ben de sende gece sabaha kadar whatsapp kullanmışsın deyince kavga çıktı. Bir süre sonra beni darp etmeye başladı. 'İmdat' diyerek bağırdım. Kimse duymadı ve yardımıma gelmedi. O anda tezgahta bulunan bıçağı gördüm. Kendimi korumak maksadıyla koşarak bıçağı elime aldım" dedi.

Bıçak elindeyken Okan Erdeve'ye "Beni öldüreceksin, gelme" diyerek uyarıda bulunduğunu ancak kocasının kendisini dinlemediğini anlatan İzel Erdeve, "Bir anda üzerime atladı ve sonra yere yığıldı. Kanın benden mi ondan mı aktığını ilk başta anladım. Hareketsiz yerde yattığını görünce hemen 112 Acil Sağlık ekiplerini aradım. Daha sonra apartman görevlilerden yardım istedim. Çok pişmanım. Böyle olmasını asla istemezdim. Kocamı seviyorum ve onu aldatmadım" diyerek kendini savundu. Erdeve, ayrıca kocasının yaralandıktan sonra "nefes alamıyorum" dediğini bu nedenle onu sürükleyip dışarıya doğru çıkardığını ölmemesi için kanamanın durması için sağlık görevlileri gelene kadar tampon yaptığını söylediği öğrenildi. Erdeve ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Erdeve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Bıçakladığı kocasını kurtarmaya çalıştı
Bıçakladığı kocasını kurtarmaya çalıştı
Bıçakladığı kocasını kurtarmaya çalıştı
Bıçakladığı kocasını kurtarmaya çalıştı
Bıçakladığı kocasını kurtarmaya çalıştı

Koruyucu Aile Günü, Çukurova, 112 Acil, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bıçakladığı kocasını kurtarmaya çalıştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar 10:21 Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 10:09 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir 09:49 Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir
Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı 09:23 Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı Son Dakika! Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti 09:09 Son Dakika! Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı 22:38 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı
Çoban gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dereye atlayan 500 koyundan 36'sı telef oldu 20:47 Çoban gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dereye atlayan 500 koyundan 36'sı telef oldu Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı 20:03 Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı

Son Dakika Haberleri
10:29 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması hakkındaki davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı
10:21 Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar
10:09 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi
09:49 Tarım işçilerini taşıyan midibüsün freni patladı! Korkunç kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı
09:49 Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir
09:31 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var
09:23 Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı
09:07 Bu görüntüler mide bulandırdı! Fırın çalışanı, ekmek hamuru ile top oynar gibi oynadı
09:06 FETÖ elebaşı Gülen'in akrabası İzmir'de yakalandı
09:06 İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz?
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması hakkındaki davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması hakkındaki davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı         
10:30
Kısıtlama sona erdi, İstanbul akşamları hareketlendi! Eğlence mekanları doldu taştı Kısıtlama sona erdi, İstanbul akşamları hareketlendi! Eğlence mekanları doldu taştı         
10:13
Ortalığı birbirine katan alkollü genç, olay yerine gelen babasına da küfretti! Polis bile zor zapt etti Ortalığı birbirine katan alkollü genç, olay yerine gelen babasına da küfretti! Polis bile zor zapt etti         
09:53
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var         
09:31
İmzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı İmzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı         
09:11
İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz? İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz?         
09:06
İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu         
22:16
Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı         
20:34
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin         
19:18
Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı         
19:11
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu         
18:10
Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı         
17:33
Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler         
16:32
Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı         
15:42
Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla         
13:31
Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor         
13:23
Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 10:39:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bıçakladığı kocasını kurtarmaya çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement