ÇORUM Bıçakladığı öğretmen komşusundan şikayetçi oldu - Son Dakika

ÇORUM Bıçakladığı öğretmen komşusundan şikayetçi oldu

10.03.2021 16:43
ÇORUM Bıçakladığı öğretmen komşusundan şikayetçi oldu, System.String[]

Bıçakladığı öğretmen komşusundan şikayetçi olduÇORUM'da komşusu olan öğretmen Fatih Şanlı'yı (44), çıkan kavgada bıçaklayarak yaraladıktan sonra kaçan Erdal Karademir (49), 11 gün sonra polis ekiplerince yakalandı.

Bıçakladığı öğretmen komşusundan şikayetçi oldu

ÇORUM'da komşusu olan öğretmen Fatih Şanlı'yı (44), çıkan kavgada bıçaklayarak yaraladıktan sonra kaçan Erdal Karademir (49), 11 gün sonra polis ekiplerince yakalandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansırken, tutuklanan Karademir de 'tehdit' ve 'hakarete' uğradığı iddiasıyla bıçakladığı komşusundan şikayetçi oldu. Fatih Şanlı'nın, geçen yıl pencereyi açtığı için evine soğuk geldiğini iddia ederek Karademir'den şikayetçi olduğu, bu nedenle aralarında husumet oluştuğu belirtildi.

Olay, 27 Şubat'ta Ulukavak Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. Aynı apartmanda altlı üstlü oturan ve iddiaya göre aralarında husumet bulunan öğretmen Fatih Şanlı ile Erdal Kandemir arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavga dönüştü. Kavga sırasında Erdal Kandemir, elindeki bıçakla kentte bir okulda görev yapan komşusu Şanlı'yı bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Şanlı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şanlı, hayati tehlikeyi atlatarak, servise alındı.

YAKALANAN ŞÜPHELİ, TUTUKLANDI

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Erdal Karademir, olaydan 11 gün sonra yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan Karademir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'BANA UÇAN TEKME ATTI'

Kavga anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansırken, Şanlı ve Karademir'in apartmanda pencere açma meselesi nedeniyle kavga ettikleri ortaya çıktı. Tutuklu Karademir, emniyetteki ifadesinde, 'Fatih Şanlı ile aynı binada oturuyoruz. Bu kişiyle 2014 yılından bu yana aramızda husumet bulunmakta. Bu kişi 2020 yılından bu yana beni sıklıkla rahatsız etmeye başladı. Bu insanla daha fazla sorun yaşamamak için çocuklarımı da alarak bağ evine yerleştim. Fatih Şanlı, 'evin camını açık bırakıyorsun, bu nedenle evime soğuk geliyor' diye beni şikayet etti. Oysaki o dönem evimde tadilat yaptırmıştım ve o yüzden de camı açık bırakmak zorunda kalmıştım. Olayın yaşandığı gün ise alışveriş yapmak için oturduğum binanın yanındaki esnafa gelmiştim. Kavga başladı, yumruklayıp bana uçan tekme attı. Can havliyle bıçağı kendimi korumak için savurdum. Bıçaklama anını hatırlamıyorumö dediği belirtildi.

Karademir, ayrıca tehdit ve hakarete maruz kaldığı iddiasıyla bıçakladığı komşusundan da şikayetçi oldu.

ÇORUM Bıçakladığı öğretmen komşusundan şikayetçi oldu
ÇORUM Bıçakladığı öğretmen komşusundan şikayetçi oldu
ÇORUM Bıçakladığı öğretmen komşusundan şikayetçi oldu
ÇORUM Bıçakladığı öğretmen komşusundan şikayetçi oldu
ÇORUM Bıçakladığı öğretmen komşusundan şikayetçi oldu
ÇORUM Bıçakladığı öğretmen komşusundan şikayetçi oldu
ÇORUM Bıçakladığı öğretmen komşusundan şikayetçi oldu
ÇORUM Bıçakladığı öğretmen komşusundan şikayetçi oldu
ÇORUM Bıçakladığı öğretmen komşusundan şikayetçi oldu

Erdal Karademir, Fatih Şanlı, kavga, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇORUM Bıçakladığı öğretmen komşusundan şikayetçi oldu - Son Dakika


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