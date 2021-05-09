Bıçakladıkları şahsı kanlar içerisinde bırakıp kaçtılar - Son Dakika

Bıçakladıkları şahsı kanlar içerisinde bırakıp kaçtılar

Antalya'da bir kişi tartıştığı kişiler tarafından bıçaklandı, acı içinde yardım istedi

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde bir kişi, tartıştığı kişiler tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Kanlar içerisinde bırakılan şahsın acı içerisinde, yardım istemesi yürekleri burktu.

Olay, Muratpaşa İlçesi Yeşildere Mahallesi 1071 Sokak üzerinde saat 14.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir ağacın altında bir kişinin kanlar içerisinde yattığını gören mahalle sakinleri durumu 112 ve 155 polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahsa ilk müdahalesi olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapıldı. Şahsın 112 ekiplerinden ilk isteği ise su oldu. Ekipler gerekli müdahalenin yapılmasının ardından suyu vereceklerini söyledi.

İsminin Hacı olduğu öğrenilen şahsın tartıştığı kişiler tarafından yüzünden ve başından bıçak darbeleri aldığı öğrenildi. Şahıs ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri ise kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.