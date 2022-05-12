Bıçaklanan 14 yaşındaki gencin hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika
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Bıçaklanan 14 yaşındaki gencin hayati tehlikesi sürüyor

12.05.2022 17:27
Bıçaklanan 14 yaşındaki gencin hayati tehlikesi sürüyor

Sivas'ta yabancı uyruklu bir genç 14 yaşındaki başka bir gencin karın kısmından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Sivas'ta yabancı uyruklu bir genç 14 yaşındaki başka bir gencin karın kısmından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Mevlana Mahallesinde bulunan Ethembey parkı yakınlarında meydana geldi. İki yabancı uyruklu genç arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan 14 yaşında ki V.A., 15 yaşındaki A.S.nin kullandığı iddia edilen bıçağın karın kısmına saplanması sonucu ağır yaralandı. V.A. ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. A.S. ise polis tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. V.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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Münir Karaloğlu, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bıçaklanan 14 yaşındaki gencin hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bıçaklanan 14 yaşındaki gencin hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika
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