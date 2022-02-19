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Bıçaklanan alkollü şahıs ağır yaralandı - Son Dakika

Bıçaklanan alkollü şahıs ağır yaralandı

19.02.2022 01:51
Bıçaklanan alkollü şahıs ağır yaralandı

Konya'da bir kişinin yerde baygın yattığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yerde yatan ve alkollü olduğu belirlenen kişiyi karnından bıçaklanmış vaziyette olarak buldu.

Konya'da bir kişinin yerde baygın yattığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yerde yatan ve alkollü olduğu belirlenen kişiyi karnından bıçaklanmış vaziyette olarak buldu. Hastaneye kaldırılan kişiyi yaralayan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Şirinhanım Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bir kişinin baygın halde yerde yattığı ihbarı üzerine olay yerine mahalle bekçisi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri yerde yatan Mehmet B.'yi kontrol ettiği sırada karnından yaralı olduğunu belirledi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından alkollü ve ağır yaralı vaziyetteki Mehmet B., ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemesinin ardından olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Bıçaklanan alkollü şahıs ağır yaralandı
Bıçaklanan alkollü şahıs ağır yaralandı
Bıçaklanan alkollü şahıs ağır yaralandı
Bıçaklanan alkollü şahıs ağır yaralandı

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Meram, Konya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bıçaklanan alkollü şahıs ağır yaralandı - Son Dakika


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