Bıçaklanan genç ağır yaralandı - Son Dakika

Bıçaklanan genç ağır yaralandı
6 saat önce
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bıçaklanan 16 yaşındaki genç ağır yaralandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bıçaklanan 16 yaşındaki genç ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı TOKİ Demokrasi Mahallesinde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan kavgada N.T. (16) bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan N.T., tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, olayın ardından kaçan kimliği belirsiz kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. N.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:35 Kaynak: İHA
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