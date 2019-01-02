Son Dakika Haberleri: Bıçaklanan Genç Hayatını Kaybetti

Bıçaklanan Genç Hayatını Kaybetti

54 dakika önce

Şanlıurfa'da tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanan 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bıçaklanan Genç Hayatını Kaybetti, System.String[]
Şanlıurfa'da tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanan 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta yürüyen 18 yaşındaki İsmail Dedek, iddiaya göre tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen genç kurtarılamayarak hayatını kaybederken saldırgan ise kaçarak kayıplara karıştı. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:34 Kaynak: İHA

Haliliye, Şanlıurfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı Taksim'de Yürüyen İki Genç Kıza Yaklaşan Tacizcileri Güven Timleri Engelledi! O Anlar Kamerada

Yarım Saatte İki Kez Alkollü Yakalanan Sürücüye 6 Bin 560 TL Ceza Kesildi Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 01:28:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bıçaklanan Genç Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]