Bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

20.07.2022 11:12

Bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde cami avlusunda bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde cami avlusunda bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Dikili Mahallesi Ziyaret Caddesi üzerindeki Yeşilova Camisi avlusunda yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu Nasir Hitto (17), kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Zanlı olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, yaralı genç çağrılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarıyla eşkalini belirlediği şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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