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Bıçaklanan genç yarasını unutup, gazetecilere "Çekmek yasak" dedi - Son Dakika

Bıçaklanan genç yarasını unutup, gazetecilere "Çekmek yasak" dedi

07.02.2022 16:50

Bıçaklanan genç yarasını unutup, gazetecilere "Çekmek yasak" dediAKSARAY Aksaray'da husumetli olduğu baba ve oğlu tarafından önce darp edilip sonra bıçaklanan genç, yarasını unutup kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekmenin yasak olduğunu biliyor musunuz?" diyerek tepki gösterdi.

Bıçaklanan genç yarasını unutup, gazetecilere "Çekmek yasak" dedi

AKSARAY Aksaray'da husumetli olduğu baba ve oğlu tarafından önce darp edilip sonra bıçaklanan genç, yarasını unutup kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekmenin yasak olduğunu biliyor musunuz?" diyerek tepki gösterdi.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi 1406 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kardeşini tehdit ettiği iddiasıyla Cuma T. ile telefonda tartışan Hasan A. kardeşini tehdit eden gençle telefonda tartışarak yanına gitti. Bir araya gelen gençlerin buradaki tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Oğlunun husumetlisi ile kavga ettiğini gören baba Mustafa T. oğlunun yanına gelerek Hasan A.'yı darp etmeye başladı. Baba Mustafa T. geni darp ederken oğlu Cuma T.'de yanında bulundurduğu bıçakla babasının darp ettiği genci sağ bacağından bıçakladı. Kanlar içinde kalan genç yere yığılırken çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliği alan polis ekipleri, bu sırada kan kaybeden gencin bacağına tampon yaptı. Sağlık görevlilerinin gelmesiyle sedyeye konularak ambulansa taşınan yaralı genç, bu sırada yarasını bırakıp kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, "Çekmenin yasak olduğunu biliyor musunuz?" dedi. Yaralı genç ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Baba ve oğlu önceden polisi aramış

Olay yerinde polis tarafından yakalanan baba Mustafa T. polis otosuna bindirilirken üzeri arandıktan sonra, "Bizi öldürmeye gelmiş, beni öldürmeye gelmiş. Ben git dedim, arkadaşım git dedim. Sen git diye uyardım. Ben onu uyardım" diyerek kendini savundu.

Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirilen baba ve oğlu ifadeleri alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bıçaklanan genç yarasını unutup, gazetecilere Çekmek yasak dedi
Bıçaklanan genç yarasını unutup, gazetecilere Çekmek yasak dedi
Bıçaklanan genç yarasını unutup, gazetecilere Çekmek yasak dedi
Bıçaklanan genç yarasını unutup, gazetecilere Çekmek yasak dedi
Bıçaklanan genç yarasını unutup, gazetecilere Çekmek yasak dedi
Bıçaklanan genç yarasını unutup, gazetecilere Çekmek yasak dedi
Bıçaklanan genç yarasını unutup, gazetecilere Çekmek yasak dedi
Bıçaklanan genç yarasını unutup, gazetecilere Çekmek yasak dedi
Bıçaklanan genç yarasını unutup, gazetecilere Çekmek yasak dedi
Bıçaklanan genç yarasını unutup, gazetecilere Çekmek yasak dedi

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Aksaray, Polis, Cuma, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bıçaklanan genç yarasını unutup, gazetecilere 'Çekmek yasak' dedi - Son Dakika


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