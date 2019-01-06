Bıçaklanan Genç Yerde Yardım Bekledi
45 dakika önce
Gaziantep'te öğle saatlerinde iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada bir şahıs bacağından yaralandı.
Gaziantep
'te öğle saatlerinde iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada bir şahıs bacağından yaralandı. Yaralı vaziyette yatan genç bir süre kanlar içerisinde yerde yardım bekledi.
Olay, Gaziantepin Şehitkamil
ilçesine bağlı Kayaönü Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada kimliği belirlenemeyen bir şahıs bacağından yaralandı. Yaralanan şahıs kanlar içerisinde yatarken, çevredekilerden yardım bekledi.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatan şahsa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.
Öte yandan meydana gelen olay çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Polis
ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - GAZİANTEP
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:40 Kaynak: İHA
Uyuşturucu Kullanıp Ormana Kaçan Genci AFAD Ekipleri Buldu!
Fransa'da Sarı Yelekliler Sekizinci Kez Sokaklarda
Beşiktaş'ta, Otomobilde Dehşeti Yaşayan Kadını Çığlıkları Kurtardı
16 Yaşında Kuzeni, 17 Yaşında Halasının Torunuyla Nişanlandırılan Genç Kız Kayboldu