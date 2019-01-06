Son Dakika Haberleri: Bıçaklanan Genç Yerde Yardım Bekledi

Bıçaklanan Genç Yerde Yardım Bekledi

1 saat önce

Bıçaklanan genç yerde yardım beklediGAZİANTEP - Gaziantep'te öğle saatlerinde iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada bir şahıs bacağından yaralandı.

Bıçaklanan genç yerde yardım bekledi

GAZİANTEP - Gaziantep'te öğle saatlerinde iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada bir şahıs bacağından yaralandı. Yaralı vaziyette yatan genç bir süre kanlar içerisinde yerde yardım bekledi.
Olay, Gaziantepin Şehitkamil İlçesine bağlı Kayaönü mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada kimliği belirlenemeyen bir şahıs bacağından yaralandı. Yaralanan şahıs kanlar içerisinde yatarken,çevredekilerden yardım bekledi.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatan şahsa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.
Öte yandan meydana gelen olay çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:51 Kaynak: İHA

Polis, Gaziantep, 3. Sayfa
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