Bıçaklanan Genç Yerde Yardım Bekledi
1 saat önce
Bıçaklanan genç yerde yardım beklediGAZİANTEP - Gaziantep'te öğle saatlerinde iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada bir şahıs bacağından yaralandı.
Bıçaklanan genç yerde yardım bekledi
GAZİANTEP - Gaziantep
'te öğle saatlerinde iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada bir şahıs bacağından yaralandı. Yaralı vaziyette yatan genç bir süre kanlar içerisinde yerde yardım bekledi.
Olay, Gaziantepin Şehitkamil
İlçesine bağlı Kayaönü mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada kimliği belirlenemeyen bir şahıs bacağından yaralandı. Yaralanan şahıs kanlar içerisinde yatarken,çevredekilerden yardım bekledi.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatan şahsa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.
Öte yandan meydana gelen olay çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Polis
ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:51 Kaynak: İHA
Uyuşturucu Kullanıp Ormana Kaçan Genci AFAD Ekipleri Buldu!
Fransa'da Sarı Yelekliler Sekizinci Kez Sokaklarda
Beşiktaş'ta, Otomobilde Dehşeti Yaşayan Kadını Çığlıkları Kurtardı
16 Yaşında Kuzeni, 17 Yaşında Halasının Torunuyla Nişanlandırılan Genç Kız Kayboldu