Son Dakika Haberleri: Bıçaklanan Gence İlk Müdahaleyi Yunus Polisleri Yaptı

Bıçaklanan Gence İlk Müdahaleyi Yunus Polisleri Yaptı

10 dakika önce

Samsun'da sokakta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanan gence ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı.

Bıçaklanan Gence İlk Müdahaleyi Yunus Polisleri Yaptı, System.String[]
Samsun'da sokakta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanan gence ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı. Çok kan kaybeden gence müdahale eden motosikletli yunus polisleri, bıçakla yaralının pantolonunu kesip bacağını bağlayarak kanamayı durdurmaya çalıştı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen ve ayağında elektronik kelepçe bulunan Mert A. (29), sokakta yürürken bıçaklı saldırıya uğradı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli Yunus ekibinde görev alan polis memuru Volkan Akkaya, yerden yatan ve çok kan kaybeden yaralı Mert A.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Bıçakla Mert A.'nın pantolonunu kesen polis memuru Volkan Akkaya, kestiği pantolon parçası ile yaralının baldırına tampon yaparak kanamayı durdurmaya çalıştı.

Mert A., 112 acil servis ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olay yerinden kaçan 4 şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:47 Kaynak: İHA

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