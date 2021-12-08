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Son dakika... Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı...O anlar saniye saniye kameralara yansıdı - Son Dakika

Son dakika... Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı...O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

08.12.2021 17:46

Son dakika haberi: Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı.

Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı...O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

SİVAS Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sokak ortasında 3 yerinden bıçaklanan kadını jandarma ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şarkıyla ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Akşam saatlerinde M.B.'nin önünü kesen eski kocası N.G., bağırarak belinden çıkarttığı bıçağı eski karısına saplamaya başladı. Olaya müdahale eden jandarma ekipleri eski kocayı etkisiz hale getirmeyi başardı. Üç yerinden bıçakla yaralanan M.B.'ye çevrede bulunan vatandaşlar yardım etti. Yaralı M.B., olay yerine çağrılan ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Eski koca ise jandarma ekipleri tarafından polise teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kadının yaşadığı dehşet bir iş yerinin güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi.

Son dakika... Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı...O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Son dakika... Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı...O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Son dakika... Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı...O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Son dakika... Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı...O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Son dakika... Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı...O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Son dakika... Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı...O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

Jandarma, Hisarcık, Şarkışla, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı...O anlar saniye saniye kameralara yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı...O anlar saniye saniye kameralara yansıdı - Son Dakika
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