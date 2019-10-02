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Bıçaklanan kadının kocası tutuklandı

1 saat önce

Kayseri'de çıkan tartışmada göğüs ve boğazından bıçaklanan kadının kocası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bıçaklanan kadının kocası tutuklandı, System.String[]

Kayseri'de çıkan tartışmada göğüs ve boğazından bıçaklanan kadının kocası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün Kocasinan ilçesine bağlı Cengiz Topel mahallesi 180. sokak üzerinde meydana gelen olayda A.K. ile eşi S.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada S.K., göğüs ve boğazından defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan S.K., sevk edilen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kısa süre içerisinde A.K. ile birlikte olayla ilgisi olduğu belirlenen bir kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı.


Gözaltına alınan 2 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. S.K.'nin eşi A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:34 Kaynak: İHA
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