Son Dakika Haberleri: Bıçaklanan Kağıtçının Gözyaşları

Bıçaklanan Kağıtçının Gözyaşları

7 dakika önce

Adana'da kağıt toplama meselesi yüzünden çıkan tartışmada bıçaklandığı ileri sürülen bir genç gözyaşı döktü.

Bıçaklanan Kağıtçının Gözyaşları, System.String[]
Adana'da kağıt toplama meselesi yüzünden çıkan tartışmada bıçaklandığı ileri sürülen bir genç gözyaşı döktü.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye'de yaklaşık 8 yıldır süren iç savaştan kaçarak Adana'ya ailesiyle birlikte gelen 17 yaşındaki Rıdvan Mustafa, atık kağıt toplayarak ailesine katkı sağlamaya başladı. Mustafa yeni yılın ilk gününde de Cevat Yurdakul Caddesi'nde el arabasıyla atık kağıt toplamaya başladı. Mustafa, bu sırada diğer atık kağıt toplayan şahıslarla tartışmaya başladı. Mustafa'dan başka yerde atık kağıt toplaması istendiği ancak o da gitmediği için bıçaklandığı ileri sürüldü.

Çevrede kavgayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa'ya ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Bu sırada Mustafa ise gözyaşlarına boğuldu. Polis de kısa sürede olay yerine gelerek çalışma başlattı. Mustafa, kendisini bıçaklayanın G.A. isimli bir şahıs olduğunu ileri sürerken polis de zanlıyı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıs ve yaralanan Mustafa ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, şüphelinin suçlamayı kabul etmediği ve Suriyeli yaralı gence yemek ısmarlama teklifinde bulunduğunu söylediği öğrenildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:32 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yine Taksim Yine Taciz! Güven Timleri Anında Müdahale Etti Sinir Krizi Geçiren Bir Kız, Kavgada Erkeğin Saçını Tutarak Uzun Süre Bırakmadı

Taksim Meydanı'nda Suriyelilerin Yılbaşı Kutlaması Dikkat Çekti Yarım Saatte 2 Kez Ceza Kesilen Alkollü Sürücüden Polise: Affetmek Yok Mu?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 14:39:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bıçaklanan Kağıtçının Gözyaşları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]