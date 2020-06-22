Bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Zeytinköy Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda Yusuf Aras (25) ile Turan Y. (30) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Aras, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Aras, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Turan Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi Yusuf Aras ile Turan Y. arasındaki bıçaklı kavga, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda ikili arasında çıkan kavgayı üçüncü kişinin ayırmaya çalışması, Aras'ın Turan Y'nin bıçak darbeleriyle yaralanması, zanlının Aras'a yardım etmeye çalışması, kavgayı ayırmaya çalışan kişinin telefon etmesi yer alıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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