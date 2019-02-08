Bıçaklanan Kurye Ağır Yaralandı

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Gözü Dönmüş Kardeş, Ablasının 80 Bin Liralık Altınını Çaldı

Sinem Umaş'tan Yeliz Yeşilmen'e Ağır Sözler: Ben Senin Gibi Evli Adamlarla Olmadım