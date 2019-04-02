Bıçaklanan Lokanta İşletmecisi Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bıçaklanan lokanta işletmecisi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa
'nın Suruç
ilçesinde bıçaklanan lokanta işletmecisi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi
11 Nisan Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede lokanta işleten 23 yaşındaki Suriyeli Mehmet Bekir
, İsmail Ç. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce İsmail Ç. yanındaki bıçakla Mehmet Bekir'i yaraladı. Olay yerine çağrılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:54 Kaynak: İHA
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