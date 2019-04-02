Son Dakika Haberleri: Bıçaklanan Lokanta İşletmecisi Hayatını Kaybetti

Bıçaklanan Lokanta İşletmecisi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bıçaklanan lokanta işletmecisi hayatını kaybetti.

Bıçaklanan Lokanta İşletmecisi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bıçaklanan lokanta işletmecisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 11 Nisan Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede lokanta işleten 23 yaşındaki Suriyeli Mehmet Bekir, İsmail Ç. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce İsmail Ç. yanındaki bıçakla Mehmet Bekir'i yaraladı. Olay yerine çağrılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:54 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Mehmet Bekir, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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