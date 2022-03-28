Bıçaklanan Muhammed, kurtarılamadı - Son Dakika
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Bıçaklanan Muhammed, kurtarılamadı

28.03.2022 14:21
Bıçaklanan Muhammed, kurtarılamadı

ŞANLIURFA'da, tartıştığı kişilerin bıçakladığı Suriye uyruklu Muhammed Usame El Hamid (15), hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da, tartıştığı kişilerin bıçakladığı Suriye uyruklu Muhammed Usame El Hamid (15), hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili Suriye uyruklu A.İ. (16) ile İ.F. (17) adlı 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. Rabia Meydanı'nda dolaşan Muhammed Usame El Hamid, Suriye uyruklu 2 kişiyle bilinmeyen nedenle tartıştı. Büyüyen olayda Muhammed Usame El Hamid, tartıştığı kişilerce vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Muhammed Usame El Halid, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Suriye uyruklu A.İ. ile İ.F., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


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Suriye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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