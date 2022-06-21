Bıçaklanan şahıs cezaevine karnını tutarak gitti - Son Dakika
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Bıçaklanan şahıs cezaevine karnını tutarak gitti

21.06.2022 16:02
Bıçaklanan şahıs cezaevine karnını tutarak gitti

Samsun'da arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu bıçakla yaralayan, kendisi de karnından bıçaklanarak ölümden dönen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu bıçakla yaralayan, kendisi de karnından bıçaklanarak ölümden dönen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahıs, bıçak yarası nedeniyle karnını tutarak cezaevine gitti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Şeker Ahmet Sokak üzerinde önce gece saat 00.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca oğulları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden bıçaklı kavga çıktı. Kavgada Muhsin S.(43) ile Musa S.(43) birbirlerini bıçaklayarak ağır yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Karnından bıçaklanan ve özel hastanedeki tedavisi tamamlanan Musa S. Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından hastanede gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan Musa S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve tutuklanmasına karar verilen Musa S. yürürken karnındaki bıçak yarası acıdığı için cezaevine karnını tutarak gitti. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Samsun, kavga, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bıçaklanan şahıs cezaevine karnını tutarak gitti - Son Dakika

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