Bıçaklanan Suriyeli Kuaför, Polis Otosuyla Hastaneye Götürüldü
1 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı iş yerine gelen 3 kişi tarafından bıçaklanan Suriyeli kuaför Salah Elhalef (29), polis otosuyla hastaneye götürüldü.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde çalıştığı iş yerine gelen 3 kişi tarafından bıçaklanan Suriyeli kuaför Salah Elhalef (29), polis otosuyla hastaneye götürüldü.
Olay, bugün Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Suriyeli kuaför Salah Elhalef, çalıştığı iş yerini basan 3 kişi tarafından bıçaklandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Elhalef yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Salah Elhalef, polis otosuyla İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elfalef'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis
ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:41 Kaynak: DHA
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