Bıçaklanan taksi şoförüne, ilk müdahaleyi müşterisi yaptı - Son Dakika

Bıçaklanan taksi şoförüne, ilk müdahaleyi müşterisi yaptı

KONYA'da taksi şoförü Yasin Yavuz (37), iddiaya göre yol ortasından yürüdüğü için çekilmesini istediği kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışması sonucu sağ bacağından bıçaklandı. İlk müdahalesi müşteri İlknur Ç. tarafından yapılan Yavuz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sedirler Mahallesi'nde semt pazarının yakınında meydana geldi. Yasin Yavuz yönetimindeki 42 TT 332 plakalı taksiyle, müşterisi İlknur Ç.'yi belirttiği adrese götürdüğü sırada iddiaya göre yolun ortasında yürüyen 1 kişiye, yolun kenarına çekilmesini söyledi. Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Yavuz aracından indi. Çıkan kavgada kimliği belirlenemeyen kişi Yavuz'u sağ bacağından bıçakla yaralayıp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan yavuza müşterisi İlknur Ç. ilk müdahaleyi yaptı. Yavuz, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.