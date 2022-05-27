Uşak'ta kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Uşak'ta kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

27.05.2022 23:08
Uşak'ta kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Uşak'ta iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanarak yaralanan kişi hastanede hayatını kaybederken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Uşak'ta iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanarak yaralanan kişi hastanede hayatını kaybederken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Birinci Çevre Sokak'ta iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda P.A. (15), Osman Kara'yı (37) bıçaklayarak yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kara, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ekipler olay yerinden kaçan şüpheli P.A. ile olaya karıştığı iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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