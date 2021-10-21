Bıçaklanarak öldürülen adamı, yaylaya çıkan vatandaşlar buldu - Son Dakika

Reşadiye ilçesinde bulunan Bozcalı beldesi Büyük Yayla mevkiine akşam saatlerinde eğlenmek için giden vatandaşlar, hareketsiz yatan bir adam gördü. Hemen jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme sonucu talihsiz adamın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

BİRÇOK KEZ BIÇAKLAMIŞLAR

Jandarma ekipleri kimlik taramasında ise şahsın İbrahim Altay (70) olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede vücudunun çeşitli yerlerinden bir çok bıçak darbesi ile öldürüldüğü tespit edilen yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EVLİ VE 4 ÇOCUK BABASI

Evli 4 çocuk babası olan Altay'ı öldüren kişi veya kişilerin tespit edilmesi için jandarma ekipleri çalışma başlattı.