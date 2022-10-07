Bıçaklanarak öldürülen bebeğin cenazesi çıkarılırken ayakta durmakta güçlük çeken baba yürekleri dağladı - Son Dakika
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Bıçaklanarak öldürülen bebeğin cenazesi çıkarılırken ayakta durmakta güçlük çeken baba yürekleri dağladı

07.10.2022 14:54

Bıçaklanarak öldürülen bebeğin cenazesi çıkarılırken ayakta durmakta güçlük çeken baba yürekleri dağladıGAZİANTEP Gaziantep'te iki aylık erkek bebek annesiyle bulunduğu evde bıçaklanarak öldürülürken, annesi ise yaralı halde bulundu.

Bıçaklanarak öldürülen bebeğin cenazesi çıkarılırken ayakta durmakta güçlük çeken baba yürekleri dağladı

GAZİANTEP Gaziantep'te iki aylık erkek bebek annesiyle bulunduğu evde bıçaklanarak öldürülürken, annesi ise yaralı halde bulundu. Cenaze evden çıkarılırken ayakta durmakta güçlük çeken baba göz yaşı döktü. Olayın zanlı yada zanlılarını bulmak için çalışma başlatıldı.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, baba işteyken evde bulunan anne Nazlı Şekeroğlu ve 2 aylık bebeği Mustafa Şekeroğlu'ndan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2 aylık bebek bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, girdikleri evde korkunç manzara ile karşılaştı. Ekipler, evde bulunan 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü, anne Nazlı Şekeroğlu'nun ise yaralı olduğunu belirledi. Olay sonrası yaralı anne sağlık ekipleri tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise evin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri evin içerisinde delil topladı.

Cenaze evden çıkarılırken baba atakta duramadı

Evde öldürülen bebeğin cenazesi ise olay yeri inceleme çalışmaları sonrası otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze evden çıkarılırken ayakta durmakta güçlük çeken baba ile diğer yakınları göz yaşı döktü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bıçaklanarak öldürülen bebeğin cenazesi çıkarılırken ayakta durmakta güçlük çeken baba yürekleri dağladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bıçaklanarak öldürülen bebeğin cenazesi çıkarılırken ayakta durmakta güçlük çeken baba yürekleri dağladı - Son Dakika
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