Son Dakika Haberleri: Bıçaklanarak öldürülen Iraklı Nada'nın ailesine kadınlardan ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Bıçaklanarak öldürülen Iraklı Nada'nın ailesine kadınlardan ziyaret

4 saat önce

ÇORUM Kadın Meclisi üyeleri, Barış İ. (21) tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Irak uyruklu Nada B.'nin (17), kentte oturan ailesini ziyaret ederek, taziyede bulundu.

Bıçaklanarak öldürülen Iraklı Nada'nın ailesine kadınlardan ziyaret, System.String[]
ÇORUM Kadın Meclisi üyeleri, Barış İ. (21) tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Irak uyruklu Nada B.'nin (17), kentte oturan ailesini ziyaret ederek, taziyede bulundu.
Olay, 3 Kasım 2018'de, Gazi 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Barış İ., ablasıyla sokakta yürüyen kız arkadaşı Irak uyruklu Nada B. ile karşılaştı. Barış İ. ile bir süre önce tanıştıkları öne sürülen Nada B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Barış İ., genç kızı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedaviye alınan geç kız, 7 aylık yaşam mücadelesini kaybedip Ramazan Bayramı'nda yaşamını yitirdi. Genç kız, kent merkezindeki Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan bıçaklı saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KADIN MECLİS ÜYELERİNDEN AİLEYE TAZİYE
Çorum Kadın Meclisi üyeleri, saldırıda ağır yaralanıp tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Iraklı Nada B.'nin kentte yaşayan ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu. Kadın Meclisi üyeleri adına açıklamada bulunan Eylem Aka Kaya, üzgün olduklarını belirtti. Kaya, "Öncelikle aileye başsağlığı diliyoruz. Çok üzgünüz. Kadın Meclisi üyeleri olarak şu an tutuklu bulunan şüpheliye en ağır cezayı alana kadar bu davanın peşini bırakmayacağız" dedi.
Ziyaretten ötürü Kadın Meclisi üyelerine teşekkür eden Iraklı aile de, savaştan kaçarak geldikleri Türkiye'de Çorum'a yerleştiklerini anlatarak, üzüntülü olduklarını ve şüpheli saldırgana en ağır cezanın verilmesini beklediklerini söyledi.
Öte yandan tutuklu saldırganın, Çorum Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacağı belirtildi.


- Çorum
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:32 Kaynak: DHA
Irak, Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akılalmaz olay! Sınava giren torununa aldığı su şişesinden alkol çıktı MEB, 10 bin lira maaşla tekniker yetiştirecek okulları belirledi Eski sevgilisinin dayısını öldüren cinayet sanığı: Öleceğini bilseydim hastaneye götürürdüm Irak'ın Türkiye'den yumurta alımını durdurması nedeniyle koli fiyatı 5 liraya kadar düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 20:57:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bıçaklanarak öldürülen Iraklı Nada'nın ailesine kadınlardan ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]