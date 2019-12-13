Bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi defnedildi

7 saat önce

Bayburt'ta dün uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Zehra Erdemir'in cenazesi, toprağa verildi.

Bayburt'ta dün uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Zehra Erdemir'in cenazesi, toprağa verildi.

Zehra Erdemir (45) için Tuzcuzade Mahallesi'ndeki camide öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Erdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bayburt Valisi Cüneyt Epçim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Çoşkun, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Erdemir'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından merkeze bağlı Çayırözü köyü mezarlığına defnedildi.

Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'ndeki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) giden R.Ç. (34), henüz bilinmeyen nedenden dolayı temizlik görevlisi Zehra Erdemir'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamış, ardından Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi'ne giderek Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Süleyman Alan'ı da (47) bıçaklayarak yaralamıştı.

Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zehra Erdemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Süleyman Alan ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:09 Kaynak: AA
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