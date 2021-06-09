Üye Girişi
Bıçaklanarak öldürülen Medine'nin eski eşi: Yeniden nikah planlıyorduk - Son Dakika

Bıçaklanarak öldürülen Medine'nin eski eşi: Yeniden nikah planlıyorduk

09.06.2021 15:09
Bıçaklanarak öldürülen Medine'nin eski eşi: Yeniden nikah planlıyorduk, System.String[]

TRABZON'da, okul önünde Bülent Taşkın (40) tarafından 26 yerinden bıçaklanarak, öldürülen Medine Seyis'in (43) eski eşi Atalay Türkoğlu, "Nikahımızı yeniden kıymayı planlıyorduk. Maalesef Medine'yi takıntılı bir adamın canavarca katletmesi yüzünden kaybettik. İdam cezası gelsin, istiyorum.

TRABZON'da, okul önünde Bülent Taşkın (40) tarafından 26 yerinden bıçaklanarak, öldürülen Medine Seyis'in (43) eski eşi Atalay Türkoğlu, "Nikahımızı yeniden kıymayı planlıyorduk. Maalesef Medine'yi takıntılı bir adamın canavarca katletmesi yüzünden kaybettik. İdam cezası gelsin, istiyorum. Hayattan koparacak kadar ne istediler ondan?" dedi.

Olay, önceki gün, 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Medine Seyis, 24 Şubat Ortaokulu'nun önünde, yanına gelen Bülent Taşkın tarafından 26 yerinden bıçaklandı. Seyis, okulun giriş kapısı önünde kanlar içinde yere yığılırken, Taşkın da olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Seyis, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. 2 çocuk annesi Medine Seyis'in cenazesi, Ortahisar ilçesine bağlı Fatih Sultan Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Olaydan sonra yakalanıp, gözaltını alınan Bülent Taşkın da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

KORUMA KARARI YENİ BİTMİŞMedine Seyis'in, daha önce polis merkezine giderek, şikayetçi olduğu Bülent Taşkın hakkında çıkarttığı koruma tedbiri ve uzaklaştırma kararının geçen ay sona erdiği öğrenildi.CİNAYET SONRASI ANNESİNİN MEZARINA GİTMİŞİfadesinde öfkeyle Medine Seyis'e bıçaklı saldırıda bulunduğunu söyleyen Bülent Taşkın'ın, olay sonrası kaçınca aile kabristanlığındaki annesinin mezarına gittiği ardından da saklandığı evde teslim olmak için polisi aradığı ortaya çıktı.'TAKINTILI ADAM CANAVARCA KATLETTİ'Medine Seyis'in bir süre önce boşandığı Atalay Türkoğlu, saldırganın en ağır cezayı almasını isteyerek, çocuklarının annesiyle nikah tazeleme hazırlıklarının olduğunu söyledi. Eski eşinin mezarını ziyaret edip dua eden Türkoğlu, "Geçen yıl boşandık, 1 ay kadar ayrı kaldık sonra tekrar bir araya geldik. Hayatımıza güzel bir birliktelikle devam ediyorduk. Pandemi yüzünden tekrar nikah kıymaya vaktimiz olmadı. Bu ay bitiminde nikahımızı yeniden kıymayı planlıyorduk. Nikah tazeleyecektik ama maalesef Medine'yi takıntılı bir adamın canavarca katletmesi yüzünden kaybettik. Çalıştığı yerden olduğunu düşündüğüm birilerinin aracılığı ile eşimle tanışmış. Ondan para istemiş; eşim de kendisine musallat olmasın, başından gitsin, diye para vermiş. Daha sonra tekrar önünü kesmiş eşimin, 'Bankadan 10 bin TL para çek ve bana ver' demiş. Eşim, 'Sana neden para vereyim' demiş. Aralarında münakaşa olmuş ve eşim bu adamın yüzüne tükürmüş" diye konuştu. 'HAYATTAN KOPARACAK KADAR NE İSTEDİLER ONDAN?'

Kadın cinayetlerinin son bulmasını istediğini belirten Türkoğlu, "Adam eşimi ölümle tehdit ediyormuş. Medine, bu adam hakkında uzaklaştırma ve koruma kararı aldı. Bu karar bitmiş. Koruma kararının bittiğine dair kimse eşime bilgi vermedi. Bu konuda da ihmal olduğunu düşünüyorum. Katil koruma kararının bittiğinin farkında olmalı ki takip ettiği eşimin önünü kesti. Para istedi, alamayınca da saldırdı. Ne kadar gözü dönmüşse eşim kaçarken onu 26 yerinden bıçakladı. Kadın cinayetlerinin artık son bulmasını istiyorum. İdam cezası gelsin istiyorum. Eşimi hayattan koparacak kadar ne istediler ondan? Eşim katilinden kaçarken okula sığındı" dedi.


Bıçaklanarak öldürülen Medine'nin eski eşi: Yeniden nikah planlıyorduk
Bıçaklanarak öldürülen Medine'nin eski eşi: Yeniden nikah planlıyorduk
Bıçaklanarak öldürülen Medine'nin eski eşi: Yeniden nikah planlıyorduk
Bıçaklanarak öldürülen Medine'nin eski eşi: Yeniden nikah planlıyorduk
Bıçaklanarak öldürülen Medine'nin eski eşi: Yeniden nikah planlıyorduk
Bıçaklanarak öldürülen Medine'nin eski eşi: Yeniden nikah planlıyorduk
Bıçaklanarak öldürülen Medine'nin eski eşi: Yeniden nikah planlıyorduk
Bıçaklanarak öldürülen Medine'nin eski eşi: Yeniden nikah planlıyorduk
Bıçaklanarak öldürülen Medine'nin eski eşi: Yeniden nikah planlıyorduk

İdam Cezası, Evlilik, Medine, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bıçaklanarak öldürülen Medine'nin eski eşi: Yeniden nikah planlıyorduk - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Futbol maçının ortasına inen paraşütçüye hakemden sarı kart! İşte izleyenleri tebessüm ettiren o anlar 17:44 Futbol maçının ortasına inen paraşütçüye hakemden sarı kart! İşte izleyenleri tebessüm ettiren o anlar Thodex'in kurucusunun evine icra için gittiler, elleri boş döndü! Avukatın yeni hedefi ünlü isimler 17:29 Thodex'in kurucusunun evine icra için gittiler, elleri boş döndü! Avukatın yeni hedefi ünlü isimler Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Genç kızların kavgasını, erkekler film gibi izledi 17:28 Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Genç kızların kavgasını, erkekler film gibi izledi
Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek 17:23 Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek 65 bin kişi oy kullandı! Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71, 8 oy aldı 17:15 65 bin kişi oy kullandı! Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71, 8 oy aldı Kansere yenik düşen sanatçıya büyük saygısızlık! Selma Gürbüz'ün eserleri izinsiz sergileniyor 16:57 Kansere yenik düşen sanatçıya büyük saygısızlık! Selma Gürbüz'ün eserleri izinsiz sergileniyor
İstanbul'da seyir halindeyken cayır cayır yandı! Lüks araç kullanılmaz halde 15:57 İstanbul'da seyir halindeyken cayır cayır yandı! Lüks araç kullanılmaz halde '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm 15:35 '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm

Son Dakika Haberleri
17:28 Thodex'in kurucusunun evine icra için gittiler, elleri boş döndü! Avukatın yeni hedefi ünlü isimler
17:28 Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Genç kızların kavgasını, erkekler film gibi izledi
17:27 Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi
17:25 Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti
17:22 Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek
17:15 65 bin kişi oy kullandı! Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71, 8 oy aldı
17:04 MASAK, SBK Holding ile ilgili 2 farklı rapor düzenlendiği iddialarını yalanladı
16:58 Ali Koç, TFF'ye isyan etti! Gündemde ilk hafta maçlarına çıkılmaması var
16:56 Kansere yenik düşen sanatçıya büyük saygısızlık! Selma Gürbüz'ün eserleri izinsiz sergileniyor
16:29 Galatasaray'a vedasının ardından Şener Özbayraklı, Başakşehir ile sözleşme imzaladı
Servet değerinde tazminat! Volkswagen'in eski CEO'ları şirkete toplam 288 milyon euro ödeyecek Servet değerinde tazminat! Volkswagen'in eski CEO'ları şirkete toplam 288 milyon euro ödeyecek         
17:46
Kaptan müsilajların arasında kaldı! Jandarma yaşanan can pazarına müdahale etti Kaptan müsilajların arasında kaldı! Jandarma yaşanan can pazarına müdahale etti         
17:41
Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi         
17:28
Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti         
17:25
Film gibi olay! Annesi bildiği kadın ölüm döşeğinde Film gibi olay! Annesi bildiği kadın ölüm döşeğinde "Evlatlıksın" dedi         
17:19
Ali Koç, TFF'ye isyan etti! Gündemde ilk hafta maçlarına çıkılmaması var Ali Koç, TFF'ye isyan etti! Gündemde ilk hafta maçlarına çıkılmaması var         
16:59
Galatasaray'a vedasının ardından Şener Özbayraklı, Başakşehir ile sözleşme imzaladı Galatasaray'a vedasının ardından Şener Özbayraklı, Başakşehir ile sözleşme imzaladı         
16:30
Son Dakika: Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim Son Dakika: Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim         
15:38
Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak         
15:17
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım         
15:06
Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi         
14:51
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü         
14:49
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı         
13:37
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 17:55:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bıçaklanarak öldürülen Medine'nin eski eşi: Yeniden nikah planlıyorduk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement