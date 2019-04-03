Son Dakika Haberleri: Bıçaklanarak Öldürülen Müdür Yardımcısı Fahrettin Altun'un Lise Arkadaşı Çıktı

Bıçaklanarak Öldürülen Müdür Yardımcısı Fahrettin Altun'un Lise Arkadaşı Çıktı

2 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un lise arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Bıçaklanarak Öldürülen Müdür Yardımcısı Fahrettin Altun'un Lise Arkadaşı Çıktı, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un lise arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu, öğrencisi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Necmeddin Kuyucu'nun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un lise arkadaşı olduğu öğrenildi. Olayın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Altun, "Gebze İmam Hatip Lisesinden arkadaşım, kardeşim öğretmen Necmettin Kuyucu'nun elim bir olay sonucu şehit edilmesinden dolayı derin bir üzüntü içerisindeyim. Mesleğinin 22. yılındaydı. Çalışkandı, dürüsttü. İyi biliriz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:46 Kaynak: İHA

Fahrettin Altun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otel Odasında Boğazından Silahla Vurulan Kadın, Ölü Bulundu Eski Türkiye Güzeli, Arkadaşının Kezzaplı Tehdidini Affetti Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alamadan Hayatını Kaybetti Son Dakika! Ankara'da 11 İlçede Yeniden Oy Sayımı Yapılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 18:00:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bıçaklanarak Öldürülen Müdür Yardımcısı Fahrettin Altun'un Lise Arkadaşı Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]