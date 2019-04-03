Son Dakika Haberleri: Bıçaklanarak Öldürülen Suriyelinin Cenazesi Ülkesine Gönderildi

Bıçaklanarak Öldürülen Suriyelinin Cenazesi Ülkesine Gönderildi

11 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde İsmail Ç., tarafından bıçaklanarak ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede ölen Suriyeli lokantacı Mehmet Bekir'in (23) cenazesi ülkesine gönderildi.

Bıçaklanarak Öldürülen Suriyelinin Cenazesi Ülkesine Gönderildi, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde İsmail Ç., tarafından bıçaklanarak ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede ölen Suriyeli lokantacı Mehmet Bekir'in (23) cenazesi ülkesine gönderildi.

Suriye uyruklu Mehmet Bekir ile İsmail Ç. arasında dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmada İsmail Ç., yanındaki bıçakla Mehmet Bekir'i yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bekir, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan Bekir'in cenazesi işlemlerinin ardından Gaziantep'teki  Karkamış Gümrük Kapısından yakınları tarafından Suriye'nin Ayn El-Arab kentine götürüldü.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli İsmail Ç.'yi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:14 Kaynak: DHA

Suriye, Şanlıurfa, Mehmet Bekir, Güncel
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