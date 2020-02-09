Bıçaklanarak öldürülen yaşlı adam toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bıçaklanarak öldürülen yaşlı adam toprağa verildi - Son Dakika

Bıçaklanarak öldürülen yaşlı adam toprağa verildi

7 saat önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 61 yaşındaki şahıs toprağa verildi.

Bıçaklanarak öldürülen yaşlı adam toprağa verildi, System.String[]

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 61 yaşındaki şahıs toprağa verildi.


İlçeye bağlı Erek Mahallesi'nde bir kum eleme tesisinde çalışan bir işçi, sabah işe giderken Kelkit Çayı kenarında bir erkek cesedi olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede cesedin 61 yaşındaki Duruş Ay'a ait olduğunu tespit etti. Kalbinden bıçaklanarak öldürülen yaşlı adam, Erbaa Yavuz Selim Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Sarmadut Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Erbaa polisi, Durmuş Ay'ın cinayet zanlısı olarak şüphelendiği T.A.'nın Niksar'da olduğu bilgisine ulaşarak, Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğünden aldığı destekle şahsı yakaladı. Cinayetin sebebi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, şüpheli T.A.'nın ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - TOKAT

Tokat, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF, Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ertelendiğini duyurdu
Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı Eşinin dövdüğü kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker için kampanya başlatıldı Fırıncı, aracında kalbinden bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 22:59:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bıçaklanarak öldürülen yaşlı adam toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]