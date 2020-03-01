Bıçaklandı, yardım istemek için geldiği markette bayıldı - Son Dakika
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Bıçaklandı, yardım istemek için geldiği markette bayıldı

6 saat önce

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, kim tarafından bıçaklandığı bilinmeyen B.A. markete girip, yardım istedi.

Bıçaklandı, yardım istemek için geldiği markette bayıldı, System.String[]

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, kim tarafından bıçaklandığı bilinmeyen B.A. markete girip, yardım istedi. Baygınlık geçiren B.A. market sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde, Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Yağcılar Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki bir markete giren B.A. sigara alıp, çıktı. Bir süre sonra tekrar markete giren B.A. karnını tutarak bıçaklandığını ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi ardından bayıldı. Market sahibinin haber vermesi üzerine markete polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralanan B.A., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, B.A.'nın nasıl bıçaklandığını tespit etmek için çalışma başlattı.


Akyazı, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:53 Kaynak: DHA
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