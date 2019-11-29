Son Dakika Haberleri: Bıçaklandıktan sonra hastanenin önüne bırakılan şahıs öldü
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Bıçaklandıktan sonra hastanenin önüne bırakılan şahıs öldü

6 saat önce

Şanlıurfa'da bıçaklandıktan sonra hastanenin önüne bırakılan şahıs hayatını kaybetti.

Bıçaklandıktan sonra hastanenin önüne bırakılan şahıs öldü, System.String[]

Şanlıurfa'da bıçaklandıktan sonra hastanenin önüne bırakılan şahıs hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, otomobille özel bir hastanenin önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, bıçaklanmış genci acil servisin önüne bırakarak geldikleri araçla uzaklaştı. Görevlilerin fark ettiği genç tedavi altına alındı. Hastanede tedavi gören genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Hastaneye çağrılan polisler, şahsın 26 yaşındaki Yakup Bendaş olduğunu belirleyerek otomobille kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

Acil Servis, Karaköprü, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:24 Kaynak: İHA
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