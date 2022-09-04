Bıçaklandıktan sonra kaçan şahıs, koştuğu yerleri kana buladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bıçaklandıktan sonra kaçan şahıs, koştuğu yerleri kana buladı

04.09.2022 20:54

Bıçaklandıktan sonra kaçan şahıs, koştuğu yerleri kana buladıKAYSERİ Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 yerinden bıçaklanan yabancı uyruklu şahıs, ağır yaralandı.

Bıçaklandıktan sonra kaçan şahıs, koştuğu yerleri kana buladı

KAYSERİ Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 yerinden bıçaklanan yabancı uyruklu şahıs, ağır yaralandı. Bıçaklandıktan sonra kaçarak canını kurtarmaya çalışan şahsın geçtiği yerler, kana bulandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada, henüz kimliği tespit edilemeyen şahıs, bıçaklandı. Vücuduna aldığı 3 bıçak yarası ile ağır yaralanan şahıs, canını kurtarmak için olay yerinden kaçtı. Yaklaşık 100 metre ilerde kan kaybından dolayı bayılan genci gören çevredekiler, durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı şahısta ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaldırım kana bulandı

Öte yandan, bıçaklandığı yerden koşarak kaçmaya çalışan şahsın geçtiği kaldırımlarda kana bulandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
İş yerinin çatısında çıkan lastik yangını söndürüldü İş yerinin çatısında çıkan lastik yangını söndürüldü Kocasinanlı çocuklar unutulmaz yazın finalini yaptı Kocasinanlı çocuklar unutulmaz yazın finalini yaptı
Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bıçaklandıktan sonra kaçan şahıs, koştuğu yerleri kana buladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:46 MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
20:10 ABD'de bir öğretmen, sınıfta giydiği kıyafet velilerden tepki toplayınca işten kovuldu
20:05 Instagram hesabından Fenerbahçe paylaşımlarını kaldıran Mauricio Lemos'un takımdan ayrılması bekleniyor
19:45 2022-YKS ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek
19:31 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City arka arkaya mağlubiyet alıyor! Sahasında Sheffield United'a 2-0 yenildi
19:07 Manzara fotoğrafı çekmek isteyen adam el frenini çekmeyi unutunca araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
18:33 Galatasaray, ünlü futbolcu James Rodriguez'i gündemine aldı!
18:27 CHP milletvekili Gürsel Tekin, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Elbette verilebilir
18:02 Eski hakem Fırat Aydınus'tan çarpıcı iddia: Maaşlar ödenmemiş
17:52 Yunanistan'da 10 kişiyi öldüren virüs Türkiye sınırında! Hiçbir belirtisi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 20:54:41. #1.13#
SON DAKİKA: Bıçaklandıktan sonra kaçan şahıs, koştuğu yerleri kana buladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement