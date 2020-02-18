"Bıçaklandım" diye bağırdı yardımına mahalle sakinleri koştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Bıçaklandım' diye bağırdı yardımına mahalle sakinleri koştu - Son Dakika

"Bıçaklandım" diye bağırdı yardımına mahalle sakinleri koştu

11 dakika önce

Emin YEŞİL/ Sultangazi'de, ayağından bıçaklanan bir kişi, "bıçaklandım" diye bağırarak yardım istedi.

Emin YEŞİL/ Sultangazi'de, ayağından bıçaklanan bir kişi, "bıçaklandım" diye bağırarak yardım istedi. Yardım çığlıklarına vatandaşlar koştu.

Olay, önceki gün saat 23.00'te Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Fares Z. ile kimliği henüz belirsiz şüpheliler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri Fares Z.'yi bacağından bıçakladı. Şüpheliler, kaçarak kayıplara karıştı. Kanlar içerisinde yere yığılan Fares Z., "Bıçaklandım" diye bağırarak, yardım istedi. Bağırma seslerini duyan mahalle sakinleri, balkon ve pencereye çıktı. Acılar içinde yerde yatan Fares Z.'yi gören mahalle sakinleri, yardımına koştu. Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildiren vatandaşlar, bir yandan da yaralıya tampon yaparak daha fazla kan kaybetmesini önledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye kaldırdı.

"BIÇAKLANDIM, BIÇAKLANDIM' DİYE BİR BAĞIRTI SESİ DUYDUM"

Mahalle sakinlerinden Hanifi Ercan, "Saat 11-12 civarlarında ben silah sesine uyandım. Daha sonra 'bıçaklandım, bıçaklandım' diye bir bağırtı sesi duydum. Pencereye koşunca yerde bir çocuk yatıyordu. Ondan sonra tek bir el silah sesi geldi. Üç çocuk olduğunu söylediler. Olay yerinde kaçmışlar. Polisler ve ambulans geldi. Vatandaşlar da dışarı çıktı. Yaralanın, kan dursun diye ayağını sardılar. Yaralıyı götürdüler. Bıçaklamışlardı. Kaçarken de bir silah sesi geldi" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


Sultangazi, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:00 Kaynak: DHA
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