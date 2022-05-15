ŞIRNAK BIÇAKLANIP YÜZÜ YAKILMIŞ KADIN CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
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ŞIRNAK BIÇAKLANIP YÜZÜ YAKILMIŞ KADIN CESEDİ BULUNDU

15.05.2022 13:15

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki şehir çöplüğünde, Sakine Külter'in bıçaklanıp öldürüldükten sonra yüzü yakılmış cesedi bulundu.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki şehir çöplüğünde, Sakine Külter'in bıçaklanıp öldürüldükten sonra yüzü yakılmış cesedi bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesi yakınlarında bulunan şehir çöplüğünde geri dönüşüm malzemesi toplayanlar, yüzü yakılmış kadın cesediyle karşılaşınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, kadının vücudunun çeşitli yerlerinde 6 bıçak darbesi tespit edildi. Yapılan araştırmada cesedin, Silopi'de yaşayan 5 çocuk annesi Sakine Külter'e ait olduğu saptandı.

Sakine Külter'in cenazesi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)

ŞIRNAK BIÇAKLANIP YÜZÜ YAKILMIŞ KADIN CESEDİ BULUNDU
ŞIRNAK BIÇAKLANIP YÜZÜ YAKILMIŞ KADIN CESEDİ BULUNDU
ŞIRNAK BIÇAKLANIP YÜZÜ YAKILMIŞ KADIN CESEDİ BULUNDU
ŞIRNAK BIÇAKLANIP YÜZÜ YAKILMIŞ KADIN CESEDİ BULUNDU
ŞIRNAK BIÇAKLANIP YÜZÜ YAKILMIŞ KADIN CESEDİ BULUNDU
ŞIRNAK BIÇAKLANIP YÜZÜ YAKILMIŞ KADIN CESEDİ BULUNDU
ŞIRNAK BIÇAKLANIP YÜZÜ YAKILMIŞ KADIN CESEDİ BULUNDU

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞIRNAK BIÇAKLANIP YÜZÜ YAKILMIŞ KADIN CESEDİ BULUNDU - Son Dakika


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