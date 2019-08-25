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Bıçaklanma anı güvenlik kamerasında

47 dakika önce

Gaziantep'te yabancı uyruklu iki grubun bıçaklı sopalı kavgasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Bıçaklanma anı güvenlik kamerasında, System.String[]

Gaziantep'te yabancı uyruklu iki grubun bıçaklı sopalı kavgasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kavga anı, güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay, Saçaklı Mahallesi Özdemirbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başlayan yabancı uyruklu iki grubun kavgası kısa sürede büyüdü.


Tarafların döner bıçakları, bıçaklar ve sopalarla birbirine saldırdığı kavgada, Abdurrahman Hüseyin isimli bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Kavga anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.


Kavga sırasında çevredeki iş yerleri de zarar görürken, iş yeri sahipleri duruma tepki gösterdi. - GAZİANTEP

Gaziantep, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:50 Kaynak: İHA
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