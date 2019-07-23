Bıçaklar, kurbanlıklar için bileniyor

ŞANLIURFA'da, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban kesecek vatandaşlar, bıçaklarını biletmek için şimdiden bıçakçıların yolunu tuttu.Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık kesim işinde kullanılacak bıçakların yapımı, tamiri ve bakımı sebebiyle Şanlıurfa'da bıçakçı ve bileyici yoğun mesai harcıyor. Bayram öncesi hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar bir yandan hayvan pazarlarında kurbanlık bakarken, diğer taraftan da bıçakları hazırlama telaşına düştü. Tarihi Bıçakçılar Çarşısı'ndaki bıçak bileme işleriyle uğraşan esnaf da bayrama sayılı günler kala yoğun mesai yapmaya başladı. Yoğunluğun yaşandığı çarsıda alışverişe gelen vatandaşlar, Kurban Bayramı için yeni bıçak alırken, bazıları da eski bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor. Tezgahlarda satılan bıçakların fiyatı kalitesine göre 15–50 TL arasında, bileme fiyatları ise 3- 5 TL arasında değişiyor. Bıçak ustası Mustafa Kamacı, gün geçtikçe hem satış, hem de bileme olarak işlerinin iyi gittiğini belirterek, "İşlerimizde kıpırdama var. Geçen seneye göre işlerimiz daha iyi oluyor. Bıçak bilemeyi 3 TL'ye, satır bilemeyi 5 TL'ye yapıyoruz. Bıçak fiyatları da 15 ile 50 lira arasında değişiyor" dedi.ÇİN MALI BIÇAK UYARISIKentte 34 yıldır bıçakçılık yaptığını ifade eden Kamacı, vatandaşları Çin malı bıçak konusunda uyardı. Kamacı, "Vatandaşın biraz bilinçli olması lazım. Son günlerde piyasalarda ucuz Çin malı bıçaklardan geçilmiyor. Tanesi 5 TL, 15 TL bıçaklar satılıyor. Vatandaşlarımız bu bıçakların şekillerine bakıp aldanmasın. Çin malının çelikleri bir kere kalitesiz, sapları kalitesiz, içleri boş. Bizim imal ettiğimiz bıçağın çeliği 3 milimetre, 3 tane Çin malı bıçağın çeliği kadar. Ama vatandaş aldanıyor" diye konuştu.