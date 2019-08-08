Bıçaklar, kurbanlıklar için bileniyor

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban kesecek vatandaşlar, bıçaklarını biletmek ya da yenisini almak için bıçakçıların yolunu tuttu.Kurban Bayramı'na kısa süre kala vatandaşlar, bir yandan hayvan pazarlarında kurbanlık seçerken, diğer yandan da bıçaklarını hazırlıyor. Keşan'da bıçak bileme işi yapan esnaf, yoğun mesai yapmaya başladı.Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'ndeki işyerinde bıçak bileyen ve satışını yapan Hüseyin Şakir, bıçak fiyatlarının kalitesine göre 15 ile 40 TL arasında değiştiğini, bileme işini ise 4 TL'ye yaptıklarını söyledi.Seyyarda satılan ucuz ve kalitesiz bıçaklardan uzak durulması gerektiğini ifade eden Şakir, "Kurban edilecek hayvanın eziyet çekmemesi için bıçakların keskin olması lazım. Bu nedenle de bıçakların bilenmesi önemli. Bu işi vatandaşlarımız son güne bırakmasınlar. Bıçakta kalite önemli. Seyyar satıcılarda ucuz ve kalitesiz bıçaklar oluyor. Vatandaşta memnun değil. Bıçağın kaliteli ve keskin olması önemli" dedi.