Son Dakika Haberleri: Bıçaklar, kurbanlıklar için bileniyor
Son Dakika Güncel Haber

Bıçaklar, kurbanlıklar için bileniyor

1 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban kesecek vatandaşlar, bıçaklarını biletmek ya da yenisini almak için bıçakçıların yolunu tuttu.

Bıçaklar, kurbanlıklar için bileniyor, System.String[]
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban kesecek vatandaşlar, bıçaklarını biletmek ya da yenisini almak için bıçakçıların yolunu tuttu.
Kurban Bayramı'na kısa süre kala vatandaşlar, bir yandan hayvan pazarlarında kurbanlık seçerken, diğer yandan da bıçaklarını hazırlıyor. Keşan'da bıçak bileme işi yapan esnaf, yoğun mesai yapmaya başladı.
Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'ndeki işyerinde bıçak bileyen ve satışını yapan Hüseyin Şakir, bıçak fiyatlarının kalitesine göre 15 ile 40 TL arasında değiştiğini, bileme işini ise 4 TL'ye yaptıklarını söyledi.
Seyyarda satılan ucuz ve kalitesiz bıçaklardan uzak durulması gerektiğini ifade eden Şakir, "Kurban edilecek hayvanın eziyet çekmemesi için bıçakların keskin olması lazım. Bu nedenle de bıçakların bilenmesi önemli. Bu işi vatandaşlarımız son güne bırakmasınlar. Bıçakta kalite önemli. Seyyar satıcılarda ucuz ve kalitesiz bıçaklar oluyor. Vatandaşta memnun değil. Bıçağın kaliteli ve keskin olması önemli" dedi.

Kurban Bayramı, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Burası benim arsam" deyip İstanbul'un en kalabalık ilçesinde yolu trafiğe kapattı!
SGK'ya borcu olanlar 31 Aralık'a kadar hastanelerden ücretsiz yararlanabilecek Edirneli besici, kurbanlık satışlarını mobilden yapıyor Tatilcilere kapora tuzağı: 500 km gitti hayatının şokunu yaşadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 13:06:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bıçaklar, kurbanlıklar için bileniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]