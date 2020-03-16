Bıçaklı cinayet anı kamerada - Son Dakika
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Bıçaklı cinayet anı kamerada

6 saat önce

Bıçaklı cinayet anı kamerada Adana'da başkasının 56 bin liralık alacağını tahsil etmek isteyen bir kişinin bıçakla öldürülmesi, bir kişinin ise yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı Olaya karıştığı öne sürülen iki kardeş tutuklandı Adana'da başkasının 56 bin liralık alacağını tahsil etmek...

Bıçaklı cinayet anı kamerada

Adana'da başkasının 56 bin liralık alacağını tahsil etmek isteyen bir kişinin bıçakla öldürülmesi, bir kişinin ise yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı

Olaya karıştığı öne sürülen iki kardeş tutuklandı

ADANA - Adana'da başkasının 56 bin liralık alacağını tahsil etmek isteyen bir kişinin bıçakla öldürülmesi, bir kişinin ise yaralanması saniye saniye görüntülendi. Olaya karıştığı öne sürülen iki kardeş tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 7 Mart günü Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, canlı hayvan alım satım işi yapan Tufan ile Tamer Y. kardeşler bir yıl önce Mehmet G.'den 56 bin liralık tavuk aldı. Ancak bir süre sonra Mehmet G. hayatını kaybetti. Tufan ve Tamer Y. kardeşler de bu borcu ödemedi. Bunun üzerine 7 Mart günü parayı tahsil etmek için olayla hiç alakası olmayan Ali A. ile Abdullah A.Süleyman Vahit Caddesindeki iki kardeşin iş yerine giderek 56 bin lirayı istedi. Kardeşler, "Borcumuz size değil üstelik bu borcun bir kısımını ödedik 20 bin lira kaldı. Size de para vermeyiz" dedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tufan Y. şahıslara bıçak çekip ikisini de yaraladı. Tamer Y. ise sopayla şahısları darp etti. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Daha sonra kardeşler olay yerinden kaçtı. Vatandaşların çağırdığı ambulans ile iki yaralı da hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan Ali A., kaldırıldığı hastanede 9 Mart günü hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisi ise devam ediyor. Olaydan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Polis bir süre sonra şafak vakti yaptığı operasyonla zanlı kardeşleri saklandığı yerde yakaladı. Adliyeye sevk edilen iki zanlı da tutuklandı.

Bıçaklı cinayet anı kamerada

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:44 Kaynak: İHA
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