Bıçaklı cinayete 18 yıl hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bıçaklı cinayete 18 yıl hapis cezası - Son Dakika

Bıçaklı cinayete 18 yıl hapis cezası

6 saat önce

Erzurum'da geçtiğimiz yıl husumetli iki taraf arasında cadde ortasında çıkan kavgada bir kişi kalbinden bıçaklanarak ölmüştü.

Bıçaklı cinayete 18 yıl hapis cezası, System.String[]

Erzurum'da geçtiğimiz yıl husumetli iki taraf arasında cadde ortasında çıkan kavgada bir kişi kalbinden bıçaklanarak ölmüştü. Görülen davada Hakkı Turgut'u bıçaklayarak öldüren Zafer Çınar'a haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl hapis cezası verildi.


Olay, 21 Mayıs 2019 tarihinde Erzurum Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki aile adliye çıkışında cadde üzerinde karşılaştı. İki grup ilk önce sözlü olarak tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zafer Çınar yanında bulundurduğu bıçakla Hakkı Turgut'u kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Bıçaklanan şahsın yakınları karşı tarafa tekme, tokat ve sopalarla saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Cumhuriyet Caddesi adeta savaş alanına döndü.


Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanan Zafer Çınar ve kavgaya karışan abisi Sadri Çınar tutuklanarak cezaevine konuldu. Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Sadri Çınar'ın tahliyesine karar verilirken, kardeşi Zafer Çınar ise 'kasten adam öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - ERZURUM

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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