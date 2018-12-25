Son Dakika Haberleri: Bıçaklı Gaspçı, Aynı Montu Giyince Yakalandı

Bıçaklı Gaspçı, Aynı Montu Giyince Yakalandı

38 dakika önce

KONYA'da girdiği markette kasiyere bıçak çekip, içinde yaklaşık 500 TL bulunan kasayı alan Ömer Faruk Ateş (23), giydiği monttan tanınıp, yakalandı.

Bıçaklı Gaspçı, Aynı Montu Giyince Yakalandı, System.String[]
KONYA'da girdiği markette kasiyere bıçak çekip, içinde yaklaşık 500 TL bulunan kasayı alan Ömer Faruk Ateş (23),  giydiği monttan tanınıp, yakalandı. Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 14 Aralık günü saat  20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde bulunan markette meydana geldi. Başında bere bulunan ve giydiği montla yüzünü kapatan gaspçı, müşteri gibi markete girdi. Raflardan aldığı bazı malzemelerle kasaya geldi. Cebinden para yerine bıçak çıkartıp, kasiyere doğrulttu. İçerisinde yaklaşık 500 TL bulunan kasayı alıp, hızla kaçtı.

MONTU ELE VERDİ

Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay anında marketin güvenlik kameralarının çalışmaması üzerine çevredeki işyerlerinin kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin eşgalini belirleyen polis, olaydan 2 gün sonra aynı monttan giyen bir kişiyi takibe aldı. Bu kişinin gasp olayını gerçekleştiren Ömer Faruk Ateş olduğu belirlendi. Şüpheli dün gözaltına aldı.

Şüpheli, sorgusunda gasp olayını kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Uyuşturucu kullandığını ve olayı gerçekleştirmeye aniden karar verdiğini anlatan Ateş'in poliste çeşitli suçlardan 11 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Ömer Faruk Ateş, çıkarıldığı mahkemece 'yağma' suçundan tutuklandı.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:33 Kaynak: DHA

Konya, Ömer Faruk Ateş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Asgari Ücretin Belirleneceği Kritik Toplantıya Kısa Bir Süre Kaldı! İşte Tüm Detaylar Boşandığı Eşini ve Arkadaşını Öldüren Şüpheli, Olayın Ardından Babasını Aramış

Asgari Ücret Zammının Ardından İşsizlik Maaşları da Yükseldi! İşte Yeni Maaşlar Kafe Sahibi, Kamera Görüntüsünü İnceleyince 10 Yaşındaki Çocuğun Hırsızlık Yaptığını Gördü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 14:11:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bıçaklı Gaspçı, Aynı Montu Giyince Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]