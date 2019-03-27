Son Dakika Haberleri: Bıçaklı Gaspçı Kaçtığı Otomobilde Yakalandı

Bıçaklı Gaspçı Kaçtığı Otomobilde Yakalandı

26 dakika önce

Bıçaklı gaspçı kaçtığı otomobilde yakalandıBURSA - Bursa'da bıçakla tehdit ettiği bayanın cep telefonu ile 550 lirasını gasp eden zanlı polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Bıçaklı gaspçı kaçtığı otomobilde yakalandı

BURSA - Bursa'da bıçakla tehdit ettiği bayanın cep telefonu ile 550 lirasını gasp eden zanlı polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Kaynak sokakta yaşandı. Sabah saat 05: 30 sıralarında işe gitmek için servis bekleyen F.B.isimli bayanın yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi bıçakla teşhiri ile korkutup cep telefonu ve 550 lirasını gasp ederek kaçtı. Zanlı kaçarken suç aleti bıçağı da olay yerinde düşürdü.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bayanın ifadesi doğrultusunda zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler zanlının olay yerine 16 K 4594 plakalı bir otomobille geldiğini tespit etti. Aynı plakalı otomobilin öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Çırpan mahallesinde dolaştığını belirleyen polis, şüpheli aracı Merinos Metro durağı civarında durdurulmak istedi. Şüpheli şahıs ikazlara uymayarak oto ile kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca neticesinde araç durdurularak şüpheli şahıs Gasp Büro ekiplerce yakalandı. Ç.B.isimli şahsın üzerinde gasp ettiği cep telefonu ele geçirildi. Elde edilen cep telefonu F.B(36)'ye teslim edilirken, Ç.B.polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:44 Kaynak: İHA

Bursa, Polis, 3. Sayfa
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