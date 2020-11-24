Bıçaklı gaspçılar marketi soyamadan kaçtı - Son Dakika

Polis zanlıların kimlik tespitine ve yakalanmasına çalışıyor. - SAMSUN

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Sarıcalı Mahallesi Ali Fuat Başgil Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi Türkiye geneli bir zincir market şubesine ellerinde bıçakla girerek çalışanlardan kasadaki paraları istediler. Market çalışanların müdahalesi sonucu panikleyen gasp şüphelileri olay yerinden kaçtılar.

Samsun 'da kimliği belirsiz 2 kişi bıçak çektikleri marketteki çalışanlardan kasadaki parayı alamadan kaçtılar.

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