Son Dakika Haberleri: Bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
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Bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

2 saat önce

Aydın'da çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Aydın'da çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

R.M. (21) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında Hasanefendi Mahallesi Sevgi Yolu'nda tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, R.M'yi bıçakladıktan sonra kaçtı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan R.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan ve kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:16 Kaynak: AA
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