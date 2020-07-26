Bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bursa'da kavga sırasında bıçakla yaralanan iki kişiden biri yaşamını yitirdi.

Nilüfer ilçesi Nilüferköy Mahallesi Ada Sokağı'nda Murat K. ile M.Y. ve A.İ. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat K'nin bıçakla yaraladığı iddia edilen M.Y. ve A.İ. için çevredekiler tarafından jandarma ve 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

Çevredeki köpek çiftliği çalışanlarının bir araçla Mudanya Devlet Hastanesine götürdüğü M.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan A.İ'nin ise hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Firari şüpheli otobüs terminalinde yakalandı

Olay yerinden kaçan Murat K'nin yakalanması amacıyla İl Jandarma Komutanlığınca özel ekip kuruldu.

Yaklaşık 10 kilometrelik alanda incelenen kamera görüntülerinden ve arazi aramasında, şüphelinin Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminaline geldiği belirlendi.

Murat K, jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, otogarda bir seyahat firmasının yazıhanesinin önünde gözaltına alındı.

Üzerinde suç aleti bıçak ele geçirilen şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.