Bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Şahinbey ilçesi Özdemir Caddesi'nde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan iki grup arasında sözlü başlayan tartışma, bıçak, taş ve demirlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 5 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan A.H. (37) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada kavga anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde gruptakilerin birbirine bıçakla saldırması ve sonrasında yaşananlar yer alıyor.