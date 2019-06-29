Son Dakika Haberleri: Bıçaklı kavga: 1 ölü - ÇANAKKALE
Son Dakika Güncel Haber

Bıçaklı kavga: 1 ölü - ÇANAKKALE

42 dakika önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Bayramiç Devlet Hastanesi arkasındaki eski mezarlık yanında yerde yatan yaralı bir kişi olduğu ihbarını aldı.
Olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan kişi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Yakup Güder (67) olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri tarafından bölgede yürütülen çalışmayla aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu maktulü bıçakladığı iddia edilen Okay Ç. (29) saklandığı evde yaralı olarak bulundu.
Bayramiç Devlet Hastanesine getirilen Okay Ç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bıçaklı kavga: 1 ölü - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:22 Kaynak: AA
Polis, Bayramiç, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eğlence çıkışı tartıştığı 4 kişi tarafından dövülerek öldürüldü Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Hollanda'da gözaltına alındı 2 milyon TL'lik servetini internetten tanıştığı kadına bıraktı! Nikahtan bir gün sonra zehirlendi Bozcaada cinayetinin 11 zanlısına linç girişimi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 00:04:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bıçaklı kavga: 1 ölü - ÇANAKKALE
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]